В Тяжинском округе в новом учебном году за парты сели 2606 школьников

В тринадцати школах муниципалитета прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Представители местных властей посетили все образовательные организации. Поздравили ребят, педагогов и родителей с началом нового учебного года. Каждой школе вручили сертификат, каждому из 177 первоклассников подарили красочный дневник.

В учреждениях культуры округа прошли детские развлекательные программы. Специалисты учреждений культуры клубного типа провели театрализованные, игровые, развлекательные программы, конкурсы рисунков, акции-поздравления детей и педагогов.