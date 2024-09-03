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В Тяжинском округе в новом учебном году за парты сели 2606 школьников

В тринадцати школах муниципалитета прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Представители местных властей посетили все образовательные организации. Поздравили ребят, педагогов и родителей с началом нового учебного года. Каждой школе вручили сертификат, каждому из 177 первоклассников подарили красочный дневник.
В учреждениях культуры округа прошли детские развлекательные программы. Специалисты учреждений культуры клубного типа провели театрализованные, игровые, развлекательные программы, конкурсы рисунков, акции-поздравления детей и педагогов.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/09/2024
Образование
Тяжин
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