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В Тяжинском округе завершилась череда новогодних концертов, выставок и развлекательных программ

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась национальная елка «Мульт переполох». В программе принимали участие дети из отдаленных деревень округа, учащиеся школ, участники художественной самодеятельности ДК «Юбилейный». Детей разных национальностей, проживающих на территории муниципалитета, поприветствовал и поздравил с новогодними праздниками глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
Ребята в национальных костюмах играли с мультгероями, выполняли веселые задания, участвовали в конкурсах, танцевали. Создать праздничную атмосферу помогли участники творческого объединения «Город детства» и детский фольклорный ансамбль «Росинка». Кульминационным моментом праздника стало зажжение елки и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети получили сладкие новогодние подарки.
В Листвянском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности для жителей и гостей посёлка состоялся праздничный концерт «В свете ёлочных огней». Новогоднее настроение зрителям подарили солисты Дома культуры, вокальная группа «Вдохновение», а также юные артисты танцевальныз групп «Звёздочки» и «Капризульки».
Специалисты Тяжино-Вершинского сельского Дома культуры провели детскую игровую программу «Проделки Бабы Яги». В Старо-Тяжинском Доме культуры состоялась детская конкурсно-игровая программа «По следам на снегу», в Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры – игра-викторина «Новый год – волшебник», в Новоподзорновском сельском Доме культуры – молодёжная развлекательная программа «Снежная карусель».
В Преображенском сельском Доме культуры прошла викторина «По страницам сказок», в Борисоглебском секторе Нововосточного СДК – игровая программа «В снежном царстве, в морозном государстве», в Ступишинском СДК – детская развлекательная программа «Новогодние чудесарики», в Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК – спортивно-игровая программа «Зимние забавы».
В праздничные дни специалисты Тяжинской детской библиотеки для юных читателей организовали творческую мастерскую «Волшебная шкатулка Деда Мороза», провели игру-викторину «В рождество за чудом» и литературно-развлекательную игру «Ура, зима, каникулы!».
Воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних библиотекари дали мастер-класс «Символ года». Ребята узнали о том, что огнедышащие мифические ящеры стали героями многих сказок и легенд, познакомились с книгами о драконах. Затем научились изготавливать подставку для карандашей «Дракончик».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/01/2024
Культура
Тяжин
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