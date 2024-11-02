В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся III фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Пой всегДа!»

В конкурсе, посвященном Году семьи в России приняли участие учащиеся отделений фортепиано, эстрадного и хорового пения. Творческие номера, представленные на суд жюри и зрителей, были подготовлены самими конкурсантами. Ребята самостоятельно выбирали произведение, работали с нотным материалом и содержанием литературного текста и выстраивали сценический образ.

На сцене прозвучали произведения разножанрового характера: от веселых и задорных детских песен до серьезных вокальных композиций. Яркими были и образы исполнителей. Зрители увидели знакомых персонажей из мультфильмов и детских кинофильмов. В исполнении учащихся старших классов прозвучали вокальные произведения наполненные чувствами и переживаниями.

Все юные вокалисты были отмечены дипломами фестиваля-конкурса «Пой всегДа!». Организаторы особо отметили Алису Кузьмину, Владимира Григорова, Ульяну Цайтлер, Алису Вильховецкую и Софью Власову. Также специальными призами фестиваля за яркий сценический образ были награждены Ольга Новаковская, Анастасия Гречихина и Ксения Иванова.

Фестиваль-конкурс подготовили заведующая отделением эстрадного пения Тяжинской детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева, педагоги ритмики и актерского мастерства Надежда Айдаровна Богданова, Алексей Васильевич Суханов и концертмейстер Максим Викторович Безручко.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31