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В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся III фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Пой всегДа!»

В конкурсе, посвященном Году семьи в России приняли участие учащиеся отделений фортепиано, эстрадного и хорового пения. Творческие номера, представленные на суд жюри и зрителей, были подготовлены самими конкурсантами. Ребята самостоятельно выбирали произведение, работали с нотным материалом и содержанием литературного текста и выстраивали сценический образ.
На сцене прозвучали произведения разножанрового характера: от веселых и задорных детских песен до серьезных вокальных композиций. Яркими были и образы исполнителей. Зрители увидели знакомых персонажей из мультфильмов и детских кинофильмов. В исполнении учащихся старших классов прозвучали вокальные произведения наполненные чувствами и переживаниями.
Все юные вокалисты были отмечены дипломами фестиваля-конкурса «Пой всегДа!». Организаторы особо отметили Алису Кузьмину, Владимира Григорова, Ульяну Цайтлер, Алису Вильховецкую и Софью Власову. Также специальными призами фестиваля за яркий сценический образ были награждены Ольга Новаковская, Анастасия Гречихина и Ксения Иванова.
Фестиваль-конкурс подготовили заведующая отделением эстрадного пения Тяжинской детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева, педагоги ритмики и актерского мастерства Надежда Айдаровна Богданова, Алексей Васильевич Суханов и концертмейстер Максим Викторович Безручко.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/11/2024
Культура
Образование
Тяжин
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