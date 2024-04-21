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В Верх-Чебуле состоялся отборочный тур XXII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Кузнецкая вольница»

В культурно-досуговом центре участников ждали захватывающие песенные конкурсы, танцевальный марафон и мастер-классы по казачьим искусствам. Отборочный тур стал настоящим праздником казачьей культуры, где были представлены различные жанры народного творчества – от традиционной казачьей песни, танца и фланкировки шашкой до современного казачьего фольклора в оригинальных аранжировках с использованием народных инструментов.
В конкурсной программе Тяжинскую детскую школу искусств № 31 представляли учащиеся отделения народного пения – сводный коллектив детских фольклорных ансамблей «Сударушка» и «Свирелька», ансамбль «Молодцы» и солист Александр Лиферов (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).
Лучшие коллективы и отдельные исполнители казачьей песни и пляски примут участие в Гала-концерте 25 мая в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Культура
Верх-Чебула
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/04/2024
Культура
Верх-Чебула
Тяжин
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