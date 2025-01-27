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В январе из Кузбасса отгружены первые в 2025 году партии продуктов переработки зерновых культур

В январе специалисты Россельхознадзора проконтролировали первые в 2025 году отгрузки из Кемеровской области — Кузбасса продуктов переработки зерновых культур. На весь объем продукции оформлено 26 фитосанитарных сертификатов.

Так, в Монголию были отправлены 251 т пшеничных отрубей и 84 т пшеничной муки, еще 535,4 т пшеничной муки экспортировано в КНДР и 67,6 т в Азербайджан. В Казахстан отправлено 66,4 т пшеничных отрубей.

Во время проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для экспорта, должностные лица ведомства отобрали пробы для направления в аккредитованную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие вышеуказанных партий требованиям стран-импортёров.

Общество
kuzbassnews.ru
27/01/2025
Общество
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