В Юргинском муниципальном округе Кузбасса ликвидирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов

Несанкционированная свалка, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса на площади 10 474 кв. м, была выявлена инспекторами Россельхознадзора еще в мае 2024 года в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с чем, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора оперативно направило в адрес муниципального образования информационное письмо о факте захламления. Кроме того, соответствующие сведения были направлены в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения вопроса о понуждении распорядителей (пользователей) земельных участков, а также органов местного самоуправления как лиц, обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками), государственная собственность на которые не разграничена, к ликвидации несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

Согласно информации, полученной 24 сентября 2024 года от Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, работы по ликвидации несанкционированной свалки ТКО проведены в августе 2024 года. Земли приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.