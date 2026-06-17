Вахтовик из Тяжина выдал росгвардейцам незаконное оружие покойного деда

В Тяжине инспектор лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарил 39-летнего местного жителя за добровольную выдачу незаконного оружия.

По словам вахтовика из Кузбасса, он обнаружил ружье в доме покойного деда во время разбора вещей. Неоднократно слышавший из СМИ о том, что при добровольной выдаче оружия граждане не только освобождаются от ответственности, но и получают денежное вознаграждение, он решил принести находку в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Инспектор войск правопорядка поблагодарил тяжинца за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным образцом является незарегистрированное двуствольное охотничье ружье 16-го калибра. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой мужчина может получить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия