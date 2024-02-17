Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Кузбасса

По указу Президента России Владимира Путина звания «Мать-героиня» удостоена мама 10 детей. Впервые с момента утверждения награды в 2022 году это звание присвоено жительнице Кузбасса. Ольга Стрелюк удостоена звания за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Семья живет в городе Березовский.

«Поздравляю Ольгу Павловну и желаю всей дружной семье Стрелюк здоровья и благополучия, чтобы дети радовали и уважали родителей, сохраняли семейные традиции. Они все — прекрасный пример настоящей крепкой российской семьи, на которых держится государство и где особое место занимает духовно-нравственное воспитание. Родители своим примером прививают детям ценности доброты, взаимовыручки, честности, трудолюбия, любви к Родине. В Год семьи в Кузбассе развивается программа поддержки молодых семей, мы сохраняем комплекс льгот для трудоустройства, материнства и приобретения жилья», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

У семьи Стрелюк свой двухэтажный дом, Геннадий Леонидович построил его с женой и старшими детьми. Все вместе ведут подсобное хозяйство: разводят кур, свиней, пчел. Отец работает на угольном предприятии дежурным по железнодорожной станции. Мама занимается детьми и домом. Младшей дочери Меланье всего один год, старшей Анастасии уже 22 года. Кроме них, у родителей еще 4 дочки и 4 сына.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса