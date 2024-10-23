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Военнослужащий кузбасской Росгвардии завершил обучение на программе Президентской Академии

В Кемерове военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Николай Минаков успешно завершил обучение по образовательной программе Института Высшей школы государственного управления Президентской Академии для бойцов и ветеранов СВО «Время героев». Цель проекта - подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

В ходе отборочного этапа, который собрал более 44 000 заявок, кемеровский росгвардеец успешно прошел онлайн-тестирование управленческого потенциала и получил доступ к курсам обучения. Майор Минаков прошел девять электронных курсов и успешно завершил итоговое тестирование, которое было направлено на проверку всех полученных знаний. По результату выпускнику Росгвардии вручен сертификат государственного образца.

«После окончания обучения я понимаю, что могу самостоятельно наставлять людей. Я надеюсь, что все эти знания, приобретаемые мной, в дальнейшем обязательно пригодятся на служение своей стране», - отметил офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу Николай Минаков.

 

Фото: Росгвардия

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23/10/2024
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