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Воспитанница Росгвардии из Кузбасса стала победительницей всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

В Мурманске ученица класса Росгвардии школы №74 Валерия Тиунова стала победительницей на первенстве России по пауэрлифтингу.

Семиклассница продемонстрировала высокий уровень подготовки среди спортсменок в возрасте 14-18 лет в дисциплине «троеборье», которая включает в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу. Юная спортсменка из Кузбасса заняла первое место, победив в весовой категории 43 килограмма.

В соревнованиях приняли участие 176 спортсменов из разных уголков страны. Атлетка вернулась домой с выполненным нормативом на звание кандидата в мастера спорта.

Стоит отметить, что Росгвардия Кузбасса оказывает всестороннюю поддержку своим подопечным профильных классов. Отличившиеся в спорте, учебе и общественной деятельности юнгвардейцы неоднократно были отмечены правами начальника территориального управления ведомства.

«Они являются гордостью не только для своих родителей, но и для всей Росгвардии. Уверен, что наша поддержка и внимание к их успехам помогут ребятам достичь еще больших вершин в будущем», - сказал заместитель начальника управления по военно-политической работе территориального органа Росгвардии по Кузбассу полковник Сергей Бервинов. 

 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
28/02/2024
Спорт
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