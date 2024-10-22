Воспитанники Росгвардии приняли участие в церемонии перезахоронения павшего красноармейца в Кузбассе

На днях в городе Белово воспитанники класса Росгвардии кемеровской школы №74 приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков красноармейца Лариона Яковлевича Лагутина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Спустя 82 года после окончания боевых действий, останки героя вернулись на родную землю.

Останки кузбассовца были обнаружены московскими поисковыми отрядами «Тризна» и «Обелиск» на территории Зубцовского района Тверской области в рамках всероссийской акции «Вахта памяти – 2024». Личность солдата удалось установить по сохранившейся капсуле с медальоном, а также с помощью архивных документов, которые позволили определить дату и обстоятельства его гибели. Лагутин пал в бою 17 октября 1942 года, сражаясь в составе 521 стрелкового полка 133 стрелковой дивизии.

На церемонии перезахоронения присутствовали представители местной администрации, военкомата, поисковых отрядов, ветераны и родственники героя. Торжественное собрание прошло в школе №76, где обнаруженные поисковиками личные вещи бойца были переданы его внучке.

Юнгвардейцы также возложили цветы к обелиску «Героям-беловчанам» на Центральной площади города, почтив память всех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Захоронение красноармейца Лагутина состоялось на городском кладбище рядом с могилой его супруги Матрёны Михайловны. Погребение прошло с воинскими почестями, после чего участники церемонии почтили память героя минутой молчания.

В 2022 году на базе класса Росгвардии школы № 74 под наставничеством кемеровского ОМОНа «Оберег» был основан поисковый отряд имени Феликса Дзержинского и Героя Советского Союза Александра Епанчина. Отряд занимается участием в поисковых экспедициях и восстановлением памяти о пропавших без вести красноармейцах Великой Отечественной войны. Этим летом воспитанники Росгвардии участвовали в раскопках в Тверской области, помогая восстанавливать места захоронения солдат и возвращая их имена.

Фото: Росгвардия