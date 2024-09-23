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«Вот тебе за измены!». 28-летний житель Кузбасса после конфликта на почве ревности ударил свою жену ножом в спину

Мужчина причинил тяжкий вред здоровью своей супруге после того, как она перестала реагировать на его обвинения в супружеских изменах. В судебном заседании женщина подтвердила, что простила мужа за содеянное. В качестве наказания суд назначил мариинцу 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В начале лета с утра супруги употребляли спиртное в доме у бабушки подсудимого, к которой пришли проследить за тем, чтобы та не забыла принять лекарства. В ходе застолья между супругами произошла словесная ссора на почве ревности: муж начал обвинять жену в изменах. Женщина поначалу пыталась успокоить мужа, утверждая, что все его обвинения беспочвенны, но тот ей не верил. После этого женщина перестала реагировать на претензии супруга. Однако в тот момент, когда она подошла к бабушке супруга с тонометром, повернувшись спиной к супругу, тот схватил со стола нож и ударил её в спину со словами «Вот тебе за измены!».

После этого мужчина испугался содеянного, и стал оказывать первую помощь пострадавшей, перевязав рану. Накладывая бинты на рану, он просил у неё прощения. Супруга сама вызвала скорую медицинскую помощь, после чего её доставили в больницу.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в совершённом преступлении, а супруга подтвердила, что простила своего мужа и в настоящее время они примирились.

В результате суд назначил 28-летнему мариинцу наказание в виде трёх лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком два года.

Также он обязан выплатить в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде вознаграждения защитника в размере около 20 тысяч рублей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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