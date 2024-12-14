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Всероссийский конкурс вокальных ансамблей и солистов «Поющая Сибирь» прошел в Томске

Здесь выступили 195 солистов и 56 ансамблей из 10 регионов Российской Федерации: Запорожской, Тюменской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Томской областей, а также Красноярского, Алтайского и Пермского краев.
В сольном, ансамблевом исполнительстве в номинациях «народный», «академический», «эстрадный», «джазовый» вокал соревновались 637 конкурсантов.
Тяжинскую детскую школу искусств № 31 представляли учащиеся отделения народного пения. Александр Лиферов стал лауреатом второй степени (очное выступление). Ансамбль «Молодцы» – дипломант (заочное выступление).

Фото: Тяжинская ДШИ № 31

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/12/2024
Культура
Тяжин
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