Всероссийский конкурс вокальных ансамблей и солистов «Поющая Сибирь» прошел в Томске

Здесь выступили 195 солистов и 56 ансамблей из 10 регионов Российской Федерации: Запорожской, Тюменской, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Томской областей, а также Красноярского, Алтайского и Пермского краев.

В сольном, ансамблевом исполнительстве в номинациях «народный», «академический», «эстрадный», «джазовый» вокал соревновались 637 конкурсантов.

Тяжинскую детскую школу искусств № 31 представляли учащиеся отделения народного пения. Александр Лиферов стал лауреатом второй степени (очное выступление). Ансамбль «Молодцы» – дипломант (заочное выступление).

Фото: Тяжинская ДШИ № 31