Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб" в Кузбасскино

В январе ГАУК «Кузбасскино» присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб».

2024 год будет отмечен 80-летием со дня освобождения Ленинграда от блокады. На протяжении многих лет, в нашей стране проводится Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая посвящена истории обороны и блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны

Для участников будет организована инсталляция пункта выдачи хлеба по карточкам, где каждый посетитель сможет получить 125грамм хлеба и карточку. 125 грамм хлеба - это символ блокадного Ленинграда, ведь именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный его период.

Урок будет сопровождаться военной документальной хроникой, фотографиями, дневниками воспоминаний и реальными историями людей, выживших в блокаде. Киноурок завершится просмотром тематического фильма из областного фильмофонда «Кузбасскино», по желанию участников.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».
Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/01/2024
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus