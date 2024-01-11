Всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб" в Кузбасскино

В январе ГАУК «Кузбасскино» присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб».

2024 год будет отмечен 80-летием со дня освобождения Ленинграда от блокады. На протяжении многих лет, в нашей стране проводится Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая посвящена истории обороны и блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны

Для участников будет организована инсталляция пункта выдачи хлеба по карточкам, где каждый посетитель сможет получить 125грамм хлеба и карточку. 125 грамм хлеба - это символ блокадного Ленинграда, ведь именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный его период.

Урок будет сопровождаться военной документальной хроникой, фотографиями, дневниками воспоминаний и реальными историями людей, выживших в блокаде. Киноурок завершится просмотром тематического фильма из областного фильмофонда «Кузбасскино», по желанию участников.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино