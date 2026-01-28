Ввоз в Кузбасс репчатого лука и томатов из Казахстана проконтролировали инспекторы Россельхознадзора
С 23 по 27 января 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Казахстана 147 т свежей подкарантинной продукции.
Ассортимент составили лук репчатый (131 т) и томаты свежие (16 т).
Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.
