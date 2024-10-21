Выездная оценка в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности

Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Кемеровской области-Кузбасса с июня по октябрь 2024 года проведена выездная оценка, по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Во время осмотра объектов, технических средств, оборудования, которые предполагается использовать при осуществлении лицензируемого вида деятельности, Управлением приняты решения о предоставлении лицензии и внесении в реестр лицензий на сайте Россельхознадзора на осуществление фармацевтической деятельности (хранение и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения) ветеринарных аптек расположенных: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк ООО "Фирма "Вега", г. Прокопьевск ООО "ЛеОвет", г. Кемерово ИП Чудинова М.Ю.

Информация об официально зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях «О предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения», представлена в общем доступе в реестре лицензий на сайте Россельхознадзора (https://licreestr.fsvps.ru/)