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XII волонтерская акция «Памятнику быть!» пройдет на территории «Кузнецкой крепости»

28 апреля 2024 года, с 12:00 до 15:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится XII волонтерская экологическая акция «Памятнику быть!», приуроченная к Международному дню охраны памятников и исторических мест и Международному маршу парков.

По сложившейся традиции, в течение недели, предшествующей основной акции (с 22 по 28 апреля), пройдет серия уборок на разных памятниках культуры и истории города с участием волонтёрских команд предприятий, учебных заведений.

Центральным событием акции будет уборка территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость», в ходе которой участники акции наведут порядок на территории Крепости, на устьевом участке Водопадного ручья, на дороге к Чертову мостику. К участию в акции приглашаются волонтерские команды предприятий и учебных заведений города, экологический актив, семейные команды, горожане.

В программе, кроме субботника, запланированы мероприятия, способствующие хорошему настроению, новым знаниям и отличной физической форме:

- Зарядка-разминка,

- Посещение и мини-экскурсия по выставке «Крепость в объективе: 1973, раскопки гауптвахты»,

- Подарки от партнеров акции,

- Обед на свежем воздухе и

- Церемония награждения.

Сбор участников начнется в 11.30 на территории «Кузнецкой крепости» по адресу проезд Крепостной, 1.

 

 

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

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22/04/2024
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