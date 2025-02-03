«Южный Кузбасс» наградил лучших наставников

В угольной компании «Южный Кузбасс» наградили наставников.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку и становление квалифицированных специалистов наградили 15 лучших наставников «Южного Кузбасса».

Система наставничества в «Южном Кузбассе» – эффективный способ профессиональной подготовки, а также поддержки новых сотрудников. Наставник помогает стажеру освоиться на рабочем месте, самостоятельно, но под контролем, выполнить ту или иную операцию, проанализировать и устранить ошибки при выполнении нарядов, разобраться в нюансах технологии, закрепить знания правил безопасного труда, познакомиться с коллективом. Кроме того, наставник становится настоящим проводником в передаче ценностей компании и корпоративной культуры.

«Наставник может повернуть твою жизнь в другое русло или оставить в той профессии, которую любит он сам, это очень важный человек на производстве», – уверена начальник отдела обслуживания технических средств угольной компании «Южный Кузбасс» Елена Малахова, поэтому назначает руководителями практикантам своих самых ответственных специалистов.

«Мне понравился коллектив, отзывчивый, ко всем можно обратиться за помощью и тебе не откажут. Начинающих обогатителей обычно ставят на нижнюю отметку ― «нулёвку». Так было и у меня. Мой наставник помог изучить водно-шламовую схему. Потом была работа на породном бункере и теперь я в основном цехе, где и происходит процесс обогащения угля. Теоретическая база, полученная в техникуме, помогает вникать в технологию на практике. Но огромный вклад в мое становление вносят опытные коллеги–наставники», – поделилась машинист установок обогащения и брикетирования ЦОФ «Кузбасская» Валерия Шелест.

В «Южном Кузбассе» несколько сотен наставников. Опытные коллеги прикрепляются ко всем новым сотрудникам. Требования к наставникам высокие: учитываются квалификация и опыт, личные качества.

«У каждого из нас в свое время был наставник, который знакомил с производством, помогал профессиональному становлению. От качества этой работы зависит насколько хорошо новички вливаются в коллектив и начинают работать на общие цели. На наставниках лежит огромная ответственность – взрастить профессионалов. От того, как они передадут свои опыт и знания зависит результат работы всей компании», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»