«Южный Кузбасс» определил лучших теннисистов

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялся турнир по настольному теннису среди работников подразделений компании.

В первом дивизионе выступили сборные управления ПАО «Южный Кузбасс», разреза «Сибиргинский», Томусинского автотранспортного управления, шахты имени В.И. Ленина и ЦОФ «Сибирь». Во втором дивизионе встретились команды ГОФ «Томусинская», ЦОФ «Кузбасская», «Взрывпрома Юга Кузбасса», ОФ «Красногорская» и службы по монтажу горно-шахтного оборудования. Отдельно играли девушки – пять сотрудниц компании боролись за первенство между собой.

Игры проходили одновременно за шестью столами. Каждая команда состояла из трех участников. Партия заканчивалась после двух побед, которые присуждались игроку при наборе 11-ти очков. Главным судьей соревнований выступил глава междуреченской федерации настольного тенниса Валерий Высоцкий.

В результате упорной борьбы первую строчку турнирной таблицы в первом дивизионе заняли открытчики разреза «Сибиргинский», на второй разместились обогатители ЦОФ «Сибирь», третья позиция – у теннисистов управления «Южного Кузбасса».

Лидером второго дивизиона стала команда «Взрывпрома Юга Кузбасса», серебро и бронза – у обогатителей: заслуженные награды получили спортсмены ОФ «Красногорская» и ЦОФ «Кузбасская» соответственно.

В соревнованиях среди девушек победу одержала Наталья Филимонова, горнорабочая участка углеприема и погрузки ГОФ «Томусинская», на втором месте – Екатерина Ногут, инженер-технолог «Взрывпрома Юга Кузбасса», и третья позиция – у Натальи Каташевой, машиниста установок обогащения и брикетирования ГОФ «Томусинская».

«Компания поддерживает и поощряет спортивные мероприятия среди работников. Спорт не только укрепляет здоровье и позволяет сохранять хорошую физическую форму. Неформальное общение и командная работа помогают сотрудникам сдружиться, сплоченные коллективы показывают более качественный результат на производстве. В этом году работников еще ждут соревнования по плаванию, баскетболу и турнир по мини-футболу среди руководителей», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"