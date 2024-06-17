"Южный Кузбасс" открыл детский оздоровительный сезон

Дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отдыхают и оздоравливаются в летних лагерях по льготной стоимости.

Более 500 детей работников «Южного Кузбасса» отдохнут этим летом в лагерях «Звездочка» и «Романтика». Учреждения уже приняли первые смены.



Перед началом летнего сезона на территории лагерей произвели противоклещевую обработку, поэтому проводить время в зеленых зонах на свежем воздухе безопасно. Межведомственная комиссия проверила работу пожарной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения.

Оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория «Романтика» за летние каникулы примет три сезона продолжительностью 21 день каждый. Помимо разнообразного досуга, для ребят доступны профилактические процедуры: посещение соляной комнаты, оздоравливающие ванны, прием кислородных коктейлей, физиопроцедуры и другие.



Лагерь «Звёздочка» за лето организует четыре смены по 14 дней. Для девчонок и мальчишек работают различные кружки, запланированы конкурсы и дискотеки. Ребята сразятся в лазертаг, увидят шоу мыльных пузырей, побывают в планетарии и на виртуальной экскурсии.



«Компания оплачивает основную стоимость детских путевок для детей своих работников, ребята из многодетных семей отдыхают в «Звездочке» и «Романтике» бесплатно. Кроме того, работники «Южного Кузбасса» могут отдохнуть в санатории «Романтика» по льготной путевке выходного дня или оформить санаторно-курортную путевку с оздоровлением для себя и членов своей семьи», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс