«Южный Кузбасс» отмечен экологическими наградами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») вошла в тройку лидеров регионального конкурса «Экологически открытая горно-металлургическая компания Кузбасса», а также отмечена по итогам Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

«Южный Кузбасс» стал вторым в конкурсе среди горно-металлургических компаний региона с активной экологической политикой, учрежденном Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Компания получила диплом за открытость информации об экологической ответственности.

По итогам всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» компания отмечена грамотой как активный участник данного проекта. Также благодарность за активность получила специалист по экологической безопасности «Южного Кузбасса» Дарья Браш.

«Южный Кузбасс» ежегодно реализует экологическую программу по нескольким направлениям: охрана водного и воздушного бассейнов, мониторинг состояния окружающей среды, организация управления всеми видами отходов, экологическое воспитание и просвещение.

Компания проводит водоохранные мероприятия в зонах восьми водных артерий, общая мощность очистных сооружений «Южного Кузбасса» – 116,7 млн кубометров в год. В 2023 году при активном участии компании очищен отстойник реки Большой Кийзак, для восстановления биологического биоразнообразия в водоемы выпущено 14 тысяч мальков ценных пород рыб.

«Южный Кузбасс» проводит регулярную работу по повышению эффективности работы пылегазоочистного оборудования и снижению выбросов. На угольном складе разреза «Красногорский» работает мобильная система пылеподавления, снижающая пылеобразование минимум на 80%. Работы на промышленных объектах ведутся с учетом всех необходимых экологических требований. Мониторинг состояния окружающей среды выполняет участок анализа экологической безопасности.

В 2023 году компания провела рекультивацию 18 гектаров промышленных территорий и высадила 70 тысяч саженцев деревьев и 17 тысяч кустарников. За последние три года «Южный Кузбасс» передал на утилизацию 5 тысяч тонн отработанных автошин, в том числе крупногабаритных.

С целью экологического образования и просвещения специалисты «Южного Кузбасса» проводят открытые уроки для школьников и воспитанников детских садов. Работники компании активно участвуют в городских и корпоративных субботниках, высаживают деревья, поддерживают экологические акции.

«Южный Кузбасс» не раз отмечен экологическими наградами разного уровня, что подтверждает ответственное отношение и эффективность деятельности компании в области охраны окружающей среды. В 2024 году мы продолжим работу в этом направлении», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»