«Южный Кузбасс» отметил 70-летие обогатительной фабрики

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отметила 70-летие со дня ввода в эксплуатацию обогатительной фабрики «Томусинская». За последние несколько лет специалисты фабрики почти на половину обновили технологические цепочки производства.

ГОФ «Томусинская» была построена в кратчайшие сроки в крайне тяжелых условиях в неосвоенном районе Кузбасса и введена в эксплуатацию 30 октября 1954 года. Изначально фабрика была рассчитана на переработку 1,2 млн тонн угля энергетических и коксующихся марок в год. Технология мокрого обогащения осваивалась в Кузбассе впервые, поэтому коллектив много экспериментировал, внедряя самое современное в те годы оборудование.

В 1960-е с переходом шахты имени В.И. Ленина на добычу угля преимущественно коксующихся марок, а именно с «ленинцами» обогатители связаны производственной цепочкой, фабрику не только переоборудовали под обогащение данной марки, но и в два раза увеличили проектную мощность – до 2,4 млн тонн в год.

На протяжении своей деятельности коллектив «Томусинской» последовательно осуществляет программу технического переоснащения и совершенствует технологию производства.

За последние пять лет на фабрике обновили целый ряд оборудования. Внедрили автоматизированную систему управления производственными процессами. Запустили новые вибрационные центрифуги и спиральные сепараторы, обновили вакуум-фильтр и многое другое. Большое внимание уделяется снижению нагрузки на окружающую среду. Обогатители установили новую газоочистную установку, которая позволит исключить риски выбросов пыли в атмосферу.

В настоящее время на фабрике идут масштабные ремонтные работы. Отремонтировано 24 объекта. Продолжаются ремонтные работы в зданиях сушильно-топочного отделения и погрузочных бункеров. Заканчивается ремонт главного корпуса предприятия.

«За годы работы фабрика переработала 92,4 миллиона тонн рядового угля и отгрузила потребителю 91,7 миллионов товарной продукции. У предприятия есть всё для того, чтобы реализовывать задуманное и уверенно идти вперед. Убежден, в дальнейшем, опираясь на накопленный опыт и знания, сохраняя и приумножая лучшие традиции, коллектив ГОФ «Томусинская» будет добиваться высоких результатов и вносить весомый вклад в развитие компании», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»