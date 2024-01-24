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«Южный Кузбасс» оздоравливает работников

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги оздоровительной кампании 2023 года. Работники и пенсионеры отдыхали и укрепляли здоровье по льготным санаторно-курортным путевкам, большую часть стоимости которых оплатила компания.

За 12 месяцев 2023 года 550 сотрудников и пенсионеров «Южного Кузбасса» воспользовались льготными санаторно-курортными путевками и путевками выходного дня в санаторий-профилакторий «Романтика».

Особой популярностью среди работников компании пользовались такие оздоровительные процедуры как массаж, прессотерапия, спа-процедуры, озокерит, электрофорез с минерализированными салфетками, кедровая бочка, гирудотерапия.

По итогам летней кампании в детских лагерях «Романтика» и «Звездочка» оздоровились и отдохнули более 500 детей работников «Южного Кузбасса». Большую часть стоимости детских путевок оплачивает предприятие, для детей из многодетных семей путевки предоставляются бесплатно.

Около 700 работников «Южного Кузбасса» получили компенсацию проезда до места проведения отдыха и обратно.

«Вопросы качества жизни работников всегда были приоритетными для «Южного Кузбасса». Поэтому льготное санаторно-курортное оздоровление сотрудников и членов их семей – важная составляющая социальной программы компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
24/01/2024
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