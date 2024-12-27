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«Южный Кузбасс» подвел итоги турнира по мини-футболу среди руководителей

В угольной компании «Южный Кузбасс» состоялись финальные игры 11-го турнира по мини-футболу среди руководителей подразделений.

Сборные управления «Южного Кузбасса» и четырех филиалов компании (Томусинского автотранспортного управления, управления по открытой добыче угля, по подземной добыче угля и по обогащению и переработке угля) встретились в спортивном зале Центра зимних видов спорта. Команды провели четыре тура в каждом сезоне, декабрьский этап стал завершающим. Чемпиона определяли по общему количеству набранных очков.

В результате упорной борьбы победителем турнира стала команда управления по обогащению и переработке угля, на втором месте – управление «Южного Кузбасса», почетное третье место у горняков управления по открытой добыче угля.

Лучшим вратарем признан начальник отдела по охране труда «Южного Кузбасса» Евгений Огурцов. Лучшие игроки – главный механик ЦОФ «Кузбасская» Максим Емельянов и заместитель директора по производству – начальник цеха разреза «Ольжерасский» Сергей Саустов.

«Турниром по мини-футболу среди руководителей мы завершаем серию спортивных мероприятий в этом году. В следующем работники компании вновь выйдут на футбольные и волейбольные поля, нырнут в бассейн, будут перетягивать канат. Подобные соревнования дают не только физическую разрядку, но и массу положительных эмоций. Кроме того, слаженная игра на спортивном поле проявляется и в эффективной работе на производстве», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
27/12/2024
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