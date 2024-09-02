«Южный Кузбасс» поздравил первоклассников

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») в преддверии Дня знаний организовала праздник для будущих первоклассников и вручила им подарки. В этом году школьный звонок впервые прозвенит для более чем двухсот ребят, чьи родители работают в компании.

Накануне 1 сентября «Южный Кузбасс» пригласил детей сотрудников на праздник, который состоялся на городской аллее в Междуреченске вблизи главного управления «Южного Кузбасса». По традиции ребят встречал пушистый талисман «Мечела» – Мечелёнок. Специалисты «Южного Кузбасса» приготовили для маленьких гостей веселую игровую программу и угощение. Ребята с удовольствием играли и фотографировались на фоне ярких фотозон.

Каждый первоклассник, чьи папа или мама трудятся в «Южном Кузбассе», получил в подарок яркий и удобный ученический рюкзак с символикой «Мечела». В эксклюзивном рюкзаке – все необходимое для успешной учёбы: тетради и альбомы, канцелярия и краски, пластилин и счетные палочки, подставка для книг и вееры из букв, пенал и мешок для сменной обуви.

«Для первоклассников день знаний имеет особое значение. Это начало долгого и интересного пути. Вручение подарков к 1 сентября – наше традиционное мероприятие. Убежден, что наборы очень пригодятся мальчишкам и девчонкам в школьной жизни», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО«Южный Кузбасс»