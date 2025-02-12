«Южный Кузбасс» принял участие в «Лыжне России»

Сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

43-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась на городском стадионе «Томусинец». В мероприятии приняли участие более пятисот человек. По окончании массового забега для всех желающих начались соревнования на результат. Всего было сформировано 14 групп в разных возрастных категориях. Лыжники проходили трассу длиной 1 400 метров свободным стилем.

Среди мужчин 1976-2006 годов рождения первым к финишу пришел горномонтажник подземный службы по монтажу горно-шахтного оборудования «Южного Кузбасса» Илья Зеленин, вторым стал начальник цеха – главный энергетик «Южного Кузбасса» Артем Петряков.

Среди мужчин 1973 года рождения и старше первую ступень пьедестала занял ветеран шахты имени В.И. Ленина Николай Обухов, на втором месте – ветеран разреза «Красногорский» Андрей Белявский.

Среди женщин 1974-2006 года рождения бронзу в копилку «Южного Кузбасса» положила экономист отдела управленческого планирования, учета и анализа бизнес-инвестиций Ирина Есина.

«В череде рабочих будней сотрудники «Южного Кузбасса» всегда находят время на занятия спортом и показывают хорошие результаты на различных соревнованиях. Спорт не только укрепляет здоровье и помогает сохранять хорошую физическую форму. Неформальное общение и командная работа помогают сотрудникам сдружиться, сплоченные коллективы – залог отличных результатов на производстве», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»