«Южный Кузбасс» принял участие в озеленении Междуреченска и Мысков

Угольная компания «Южный Кузбасс» приняла участие в международной акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию Дня Победы. Массовые посадки прошли в Междуреченске и Мысках.

Работники «Южного Кузбасса» в числе представителей городских и промышленных предприятий высадили саженцы деревьев хвойных пород в междуреченском городском парке и на территории лесного фонда Мысковского участкового лесничества. Мероприятия посвятили героям Великой Отечественной войны.

В «Единый день посадки леса» междуреченцы высадили в городе более 1000 деревьев. Работники «Южного Кузбасса» присоединились к высадке 10-летних сосен и елей в парковой зоне. Кроме того, компания предоставила городу 14 молоденьких лип, которые также украсили парк.

В тот же день состоялись массовые посадки, организованные Мысковским участковым лесничеством. Работники ЦОФ «Сибирь» вместе с представителями других угольных компаний и лесничества высадили более 10 тысяч четырехлетних саженцев ели на трех гектарах лесополосы.

«Стараемся поддерживать экологические акции Междуреченска, Мысков, региональные. Всегда с удовольствием участвуем в благоустройстве и озеленении. Помимо городских мероприятий организуем собственные. Так, в прошлом году в честь 20-летия Группы «Мечел» высадили аллею на бульваре Медиков», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»