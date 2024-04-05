Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» сыграл в волейбол

Угольная компания «Южный Кузбасс» завершила ежегодный корпоративный турнир по волейболу. Тринадцать подразделений в течение трех дней выявляли сильнейшие команды и лучших игроков.

Ежегодные соревнования по волейболу «Южного Кузбасса» проходили на спортивной площадке междуреченской гимназии №24. Сборные угольщиков сыграли по круговой системе в двух дивизионах, каждую партию – до 15 очков.

В состав I дивизиона вошли Томусинское автотранспортное управление, шахта имени В.И. Ленина, шахта «Сибиргинская», разрез «Сибиргинский», ЦОФ «Сибирь» и управление «Южного Кузбасса». После отборочных матчей в полуфинале встретились волейболисты шахты «Сибиргинская», автоуправления, разреза «Сибиргинский» и ЦОФ «Сибирь». Обладателями титула чемпиона стали обогатители, вторую ступень пьедестала заняли автомобилисты, на третьей – шахта «Сибиргинская». Лучшим игроком первого дивизиона признан работник ЦОФ «Сибирь» Игорь Солдаев.

В составе II дивизиона сыграли разрезы «Красногорский» и «Ольжерасский», служба по монтажу горно-шахтного оборудования, ГОФ «Томусинская», ЦОФ «Кузбасская», ОФ «Красногорская» и АО «Взрывпром Юга Кузбасса». После напряженной борьбы в полуфинал вышли обогатители ОФ «Красногорская», горномонтажники и обе команды открытчиков. Победителем турнира стал разрез «Красногорский», второе место у «Ольжерасского», третье заняли представители службы по монтажу горно-шахтного оборудования. Лучший игрок II дивизиона – горняк-«красногорец» Никита Лукьянчиков. 

«Наши волейболисты еще встретятся в этом году на большом спортивном событии компании – летней спартакиаде «Южного Кузбасса». А пока череду корпоративных спортивных мероприятий продолжит мини-футбол», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
kuzbassnews.ru
05/04/2024
Экономика
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus