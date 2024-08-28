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«Южный Кузбасс» восстанавливает ихтиофауну

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») выпустила в реку Томь более 1,5 тысяч мальков нельмы.  

В рамках программы природоохранных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов экологи «Южного Кузбасса» организовали выпуск молоди нельмы — ценной рыбы семейства лососевых. Промысел нельмы запрещен во всех южных и центральных районах Сибири из-за массового вылова и ухудшения условий воспроизводства. Взрослые особи этой породы достигают метровой длины и веса 40 килограмм.

Мальков для зарыбления предоставил «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс». Учет вела комиссия в составе представителей Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбзавод» и областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства. Место выпуска определило управление Росрыболовства.

«”Южный Кузбасс” ответственно относится к соблюдению природоохранного законодательства. В своей повседневной работе и планировании перспективного развития уделяет большое внимание программе экологических мероприятий: специалисты регулярно проводят мониторинг окружающей среды, занимаются рекультивацией земель. Восстановление биологического баланса водоемов — одно из важных направлений нашей экологической программы. За последние 5 лет компания выпустила в водоемы более 300 тысяч молоди рыб ценных пород», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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28/08/2024
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