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«Южный Кузбасс» вышел в финал международного чемпионата CASE-IN

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» вошла в тройку лидеров отборочного этапа Лиги молодых специалистов инженерного чемпионата CASE-IN.

Инженеры «Южного Кузбасса» приняли участие в международном турнире по решению инженерных кейсов CASE-IN. В этом году на старт дистанционного отборочного этапа вышли девять команд молодых специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса.

Главной темой XII сезона CASE-IN стало бережливое производство. На подготовку проектов командам традиционно дали десять дней. Кейс посвятили специфике конкурентоспособных производственных систем – от участников ждали предложений по выбору производственных участков и оборудования для модернизации и технического перевооружения, а также оригинальных решений по внедрению инструментов и принципов бережливого производства в рабочие процессы.

«Южане» в своем проекте сделали упор на опыт компании – элементы бережливого производства не первый год внедряются в подразделениях «Южного Кузбасса», пересматриваются подходы к организации процессов.

В результате в отборочном туре инженерного чемпионата команда «Южного Кузбасса» заняла второе место. В мае угольщики представят доработанную версию своего проекта на финале в Москве.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
22/04/2024
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