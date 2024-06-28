«Южный Кузбасс» выявил лучших по профессии среди работников подземной добычи угля

В угольной компании «Южный Кузбасс» продолжаются конкурсы «Лучший по профессии». Среди работников подземной добычи угля соревновались проходческие и очистные звенья, электрослесари подземные и вспомогательные горноспасательные команды.

Конкурсы профессионального мастерства «Южного Кузбасса» включают теоретический и практический этапы. Первый проходит в виде тестирования – участники отвечает на вопросы по профессии, правилам охраны труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи. На практическом этапе участники демонстрируют профессиональные навыки, выполняя одну из своих стандартных рабочих задач.

Конкурс профессионального мастерства среди проходческих звеньев двух шахт «Южного Кузбасса» проходил на площадке шахты имени В.И. Ленина. После тестирования участникам предложили безошибочно, качественно и максимально быстро провести один погонный метр горной выработки в соответствии с технической документацией. Как и в прошлом году удача улыбнулась проходчикам шахты «Сибиргинская», проходчики шахты имени В.И. Ленина стали вторыми.

Вспомогательные горноспасательные команды шахт имени В.И. Ленина, «Сибиргинская» и «Ольжерасская-Новая» в рамках практического этапа тушили условный пожар и соревновались в жиме 24-килограммовой гири. Лучшими в состязании признаны «сибиргинцы», на втором месте «ольжерассцы», третьи – «ленинцы».

Электрослесари подземные провели конкурс в цехе по ремонту горно-шахтного оборудования. Организаторы сымитировали на площадке реальную работу при запуске оборудования в подземных выработках: участники за отведенное время разделали кабель и завели его в пускатель. Лучше всех с задачей справился электрослесарь подземный шахты «Ольжерасская-Новая» Виктор Ким, на втором месте его коллега – Олег Кудаев, третий результат у «ленинца» Сергея Брычкова.

Горномонтажники подземные также провели свое состязание в цехе по ремонту горно-шахтного оборудования. В практическую часть вошли плетение на скорость монтажной петли и управление тяговым устройством – лебедкой. Здесь не было равных Виталию Ананьеву, второй – Дмитрий Пестерев, третье место у Вячеслава Демидова.

Состязание среди очистных звеньев стало заключительным. Сдав теоретическую часть, команды отправились в очистной забой шахты «Сибиргинская» выполнять практическое задание – максимально четко и быстро добыть уголь на протяжении 10-ти секций лавы. Исход дела решило более точное управление очистным комбайном. Лучшими стала команда шахты «Сибиргинская», на втором месте очистники шахты имени В.И. Ленина, на третьем – шахты «Ольжерасская-Новая».

«В этом году профессиональные соревнования в «Южном Кузбассе» проходят по 23 номинациям. Мастерство демонстрируют работники подземной и открытой добычи угля, обогатители, автомобилисты, сотрудники ремонтных служб, лаборанты. Призеры получат награды к Дню шахтера, по ряду профессий победители представят компанию на общекорпоративных конкурсах профессионального мастерства Группы «Мечел», - сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс