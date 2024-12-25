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Заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи состоялось в Тяжине

В Тяжинском округе «Движение первых» сделало первые шаги в апреле 2023 года. На сегодняшний день действуют 15 первичных отделений образовательных организаций, в том числе тринадцати школ, Тяжинского агропромышленного техникума и центра дополнительного образования. В рядах местного отделения – около 2 тысяч ребят.
С отчетными докладами за 2024 год выступили председатель Совета местного отделения «Движение Первых» Антонина Анатольевна Меновщикова и председатель Совета Первых в Тяжинском округе Эвелина Волоскова.
Опытом организации деятельности первичного отделения Кубитетской основной школы поделилась Екатерина Костина. Педагог дополнительного образования Тяжинского агропромышленного техникума Дарья Александровна Бабич рассказала о работе родительского сообщества.
Участники местного отделения «Движения первых» совместно с педагогами и руководством учреждений на высоком уровне реализуют проекты по всем направлениям, которые представлены на федеральном уровне: волонтерство, спорт, культура, искусство, патриотизм и историческая память.
В преддверии Нового года глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поздравил собравшихся с наступающим праздником, поблагодарил педагогов, руководителей, социальных партнеров за сотрудничество, вручил региональные и муниципальные награды более 60 участникам местного отделения «Движения Первых».

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/12/2024
Общество
Тяжин
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