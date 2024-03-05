Житель Киселевска предстанет перед судом за 18 эпизодов хищения дизельного топлива

Дознавателями линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово завершено расследование уголовного дела предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата), в отношении 59-летнего жителя города Киселевска, который, работая в должности водителя специализированного автомобиля – топливозаправщика, похитил более 70 литров дизельного топлива, принадлежащего транспортной компании.

В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские установили, что обвиняемый, используя свое служебное положение, осуществлял слив солярки в канистры с целью последующей продажи. Всего оперативниками выявлено 18 эпизодов хищения дизельного топлива злоумышленником.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Киселевский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: скриншот видео ЛО МВД на транспорте