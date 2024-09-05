Жители кузбасского Мариинска, не оплачивая задолженность за коммунальные услуги, в два раза увеличили свой долг

Кузбасская семья ещё в период с 2012 по 2014 год накопила задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере около 50 тысяч рублей, которую до настоящего времени не оплатила. Теперь, помимо дополнительных 107 тысяч рублей в виде пени за просроченную задолженность, им также будет насчитываться пеня в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Банка России от невыплаченной суммы долга за каждый день просрочки.

В Мариинский городской суд Кемеровской области с иском к семье, члены которой являются недобросовестными плательщиками за оказанные им коммунальные услуги, обратилась мариинская управляющая компания «Единый центр жилищно-коммунальных услуг».

Из материалов гражданского дела следует, что ещё в период с 2012 по 2014 годы семья неплательщиков накопила долг за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в размере около 50 тысяч рублей. Для взыскания долга управляющая компания ранее обращалась к мировому судье, который своим решением постановил взыскать с должников образовавшуюся сумму задолженности. Однако до настоящего времени присуждённая задолженность не погашена, что и послужило поводом для обращения управляющей компании в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Должники в судебное заседание не явились, хотя были извещены о рассмотрении дела.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства лица, несвоевременно оплачивающие бремя содержания жилых помещений, обязаны уплатить кредитору пеню в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день нарушения срока оплаты. А начиная с 91-го дня задолженности – в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центробанка от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Рассмотрев исковые требования, суд посчитал их подлежащими удовлетворению.

Должники дополнительно к существующему долгу в общем размере около 50 тысяч рублей дополнительно обязаны выплатить ещё около 107 тысяч рублей в виде пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также должникам будут начисляться дополнительные пени в размере одной стотридцатой действующей на день фактической оплаты ставки рефинансирования Банка России от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд