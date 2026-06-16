Жительница Кузбасса, представляющаяся сотрудницей турфирмы, осуждена за хищение около 1,5 млн рублей

39-летняя жительница Кузбасса похитила у шести доверявших ей клиентов из Новосибирска и Алтайского края около полутора миллионов рублей, обещая им выгодные туристические продукты в Египет и Королевство Таиланд. Преступления женщина совершала, отбывая в исправительном центре наказание в виде принудительных работ за аналогичные преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2024 года женщине, ранее являющейся руководителем одной из турфирм Новокузнецка, было назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев принудительных работ за хищение у 17 клиентов более трёх с половиной миллионов рублей.

Для отбывания назначенного наказания осуждённая была направлена в исправительный центр, находящийся в Мариинске.

Однако женщина, имея при себе клиентскую базу и возможность использования сервисов турагентств, продолжила дистанционно заниматься преступной деятельностью. Она связывалась с клиентами из Новосибирской области и Алтайского края, которые доверяли ей в связи с многолетним сотрудничеством, и предлагала им выгодные туристические продукты в Египет и Королевство Таиланд. Получая от туристов деньги путём безналичных переводов на банковские карты, создавала видимость исполнения своих обязательств, частично оплачивая услуги и высылая клиентам документы, подтверждающие оплату. Однако выполнять свои обязательства в полном объёме она не планировала, оставляя часть полученных денег себе.

В результате потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму около полутора миллионов рублей.

О незаконной деятельности осуждённой стало известно сотрудникам исправительного центра, которым злоумышленница рассказала о совершаемых ею преступлениях и написала явки с повинной.

При рассмотрении уголовного дела подсудимая вину признала и пояснила, что полученными от преступной деятельности доходами планировала возмещать ущерб, причинённый предыдущими преступлениями, за совершение которых она отбывала наказание в исправительном центре.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал женщину виновной в совершении шести фактов мошенничества с причинением значительного и крупного ущерба.

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также она обязана возместить потерпевшим всю сумму причинённого ущерба: около полутора миллионов рублей.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд