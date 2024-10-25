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Жительница Кузбасса приобрела на аукционе через государственную систему «Торги» арестованный автомобиль

После приобретения конфискованного ранее автомобиля ВАЗ 21124 женщина не смогла поставить его на учёт в связи с тем, что купленный транспорт оказался «под арестом». В результате ей пришлось обращаться в суд для защиты своих прав собственника приобретённого имущества…

Ещё в середине 2023 года жителю Мариинска за управление в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ 21124 было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. При этом автомобиль 2007 года выпуска был конфискован.

В апреле 2024 года конфискованный автомобиль был выставлен на продажу посредством Государственной информационной системы «Торги», и по итогам аукциона приобретён жительницей одного из кузбасских городов за 76 тысяч рублей.

Однако после приобретения автомобиля женщина не смогла поставить его на учёт. Оказалось, что ещё весной 2023 года в рамках расследования уголовного дела постановлением судьи Мариинского городского суда Кемеровской области по ходатайству следователя на автомобиль был наложен арест. В результате добросовестной покупательнице автомобиля пришлось обращаться в суд с требованием снятия ареста с приобретённого ею транспортного средства.

Рассмотрев заявленные требования и оценив обстоятельства дела, суд убедился, что у женщины действительно возникло право собственности на конфискованный ранее автомобиль на основании договора купли-продажи этого автомобиля, приобретённого на открытых торгах по реализации конфискованного имущества. Убедился суд и в том, что в отношении приобретённого женщиной транспортного средства отпала необходимость в применении установленных ограничений.

В связи с этим суд отменил арест автомобиля ВАЗ 21124, наложенный постановлением Мариинского городского суда Кемеровской области весной 2023 года.

Вскоре женщина сможет поставить освобождённую от ареста автомашину на регистрационный учёт.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/10/2024
Происшествия
Мариинск

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