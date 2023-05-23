Жителя Кузбасса через шесть лет настигла финансовая расплата за ДТП, которое он не совершал

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в Кузбассе удовлетворён иск Российского Союза Автостраховщиков о взыскании с жителя Мариинска около полумиллиона рублей, выплаченных родственникам погибшего пассажира автомобиля, владельцем которого на момент ДТП являлся мариинец. При этом водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП, также погиб. Но после происшествия выяснилось, что погибший водитель не являлся собственником автомобиля, а гражданская ответственность настоящего собственника автомобиля на момент ДТП не была застрахована по полису ОСАГО…

Рассмотрев исковые требования Российского Союза Автостраховщиков (далее – РСА), Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в июне 2018 года на междугородней трассе произошло дорожно-транспортное происшествие по вине водителя автомобиля ВАЗ 21093, в результате которого погибли как сам водитель, так и пассажир этого автомобиля. Позже выяснилось, что собственником автомобиля ВАЗ 21093 на момент совершения ДТП являлся житель Мариинска, который ранее продал автомобиль по гражданскому правовому договору другому лицу, а тот, в свою очередь, продал водителю, который погиб в результате ДТП. При этом переход права собственности после двух продаж автомобиля зарегистрирован не был. Не была застрахована по полису ОСАГО и гражданская ответственность собственника автомобиля. Таким образом, собственником автомобиля ВАЗ 21093 на момент ДТП оставался первоначальный продавец – ответчик по делу, который снял автомобиль с учёта лишь через два года после случившегося дорожно-транспортного происшествия.

В случаях, когда компенсационная выплата в счёт возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью потерпевшего, не может быть осуществлена вследствие отсутствия договора ОСАГО у причинившего вред лица, такие выплаты в соответствии с законодательством производит профессиональный союз страховщиков. Что и было сделано РСА: родственникам погибшего пассажира было выплачено 475 тысяч рублей.

После этого в соответствии с законом у РСА появилось право требования с мариинца (собственника автомобиля ВАЗ 21093 на момент ДТП) всей суммы, выплаченной родственникам погибшего пассажира.

Добровольно мариинец погашать образовавшуюся задолженность отказался, в связи с чем Российский Союз Автостраховщиков и обратился в суд.

Несмотря на возражения мариинца относительно заявленных исковых требований, суд посчитал их обоснованными.

С жителя Мариинска в пользу Российского Союза Автостраховщиков взыскано возмещение компенсационной выплаты в размере 475 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере около 8 тысяч рублей.

Не согласившись с судебным решением, мариинец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда на днях оставила решение Мариинского городского суда без изменения.

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