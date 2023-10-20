4,7 млрд рублей вложил РУСАЛ в природоохранную программу НкАЗа

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ с рабочим визитом побывали заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, прокурор Кузбасса Александр Блошкин, прокурор Новокузнецка Алексей Черевко и прокурор Кузнецкого района Сергей Калашников.

Осмотрели корпуса электролизного производства, в которых сейчас идет глобальная перестройка, посетили новейшие газоочистные установки «сухого» типа, построенные РУСАЛом в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Необходимо отметить, что база природоохранной программы Новокузнецкого алюминиевого завода, в реализацию которой вложено 4,7 млрд рублей, была заложена еще основателем нашей компании. А в 2019 году предприятие, поэтапно снижающее объемы выбросов, вошло в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Сегодня на НкАЗе на новые технологии переведены 369 электролизёров из 531. Кроме того, построены 3 «сухие» газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа, возводится четвертая установка. Всего их будет 6.

В итоге каждый корпус электролизного производства будет оснащен многоступенчатой системой газоочистки, совмещающей не только традиционный «мокрый» способ очистки промышленных газов, но и современный высокоэффективный «сухой». Это позволит обеспечить экологическую безопасность окружающей среды. Общая стоимость природоохранной программы НкАЗа составляет 6,5 млрд рублей. Стоит заметить, что начиная с 2018 года РУСАЛ уже инвестировал в обновление завода 4,7 млрд рублей.

- Наша основная задача - сократить валовые выбросы на 20%, а гидрофторида – в 10 раз, - подчеркнул управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Наряду с постоянным экологическим усовершенствованием алюминиевых заводов, РУСАЛ ведет подбор автоматических средств непрерывного контроля выбросов, для последующего тиражирования на все свои предприятия, в том числе в Новокузнецке.

По итогам совместной встречи с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным был принят ряд ключевых решений по обеспечению дальнейшего контроля за выполнением НкАЗом мероприятий проекта «Чистый воздух», неукоснительным соблюдением требований по снижению воздействия на атмосферу Новокузнецка в период НМУ, а также дополнительно принятых на себя социальных обязательств в рамках экологической Хартии, подписанной 15 мая 2023 года.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа