Ежегодная семейная выплата (ЕСВ) – это мера государственной поддержки семей с двумя и более детьми, впервые введенная с этого года. Она позволяет вернуть часть уплаченного родителями подоходного налога (НДФЛ). В этом году прием заявлений стартовал 1 июня и завершился 1 октября. За этот период Отделением Соцфонда по Кемеровской области выплата одобрена 21,2 тыс. жителей региона на общую сумму 630,4 млн руб.

Право на получение ЕСВ имеют работающие родители, усыновители или опекуны, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок обучается очно). Получить выплату может любой из родителей, имеющий российское гражданство и постоянно проживающий в стране.

Важными условиями являются: уплата родителями подоходного налога за предыдущий год (в 2026 за 2025), среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания в году уплаты НДФЛ, имущество семьи соответствует установленным критериям.

Если в семье работают оба родителя, каждый из них может подать заявление и получить выплату отдельно.

Статус отношений родителей (в браке, в разводе или не расписаны) на право получения ЕСВ не влияет.

Не могут рассчитывать на выплату те, кто лишен родительских прав или ограничен в них, является должником по алиментам, люди, с доходов которых не уплачивался НДФЛ – это самозанятые, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, и не имеющие иных видов доходов от трудовой деятельности.

«Мы видим со стороны кузбасских семей высокий интерес к этой мере поддержки. Важно понимать: это не налоговый вычет, а именно возврат ранее уплаченного налога. При этом вы можете одновременно получать и эту выплату, и стандартные социальные или имущественные налоговые вычеты на детей», – подчеркнула управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

В этом году кампания по назначению ЕСВ завершилась. Следующая пройдет в этот же период в 2027 году: «налоговый кешбэк» за детей (как его называют в народе) можно будет получить с суммы НДФЛ, уплаченной в 2026 году.

Остались вопросы? Звоните специалистам единого-контакт центра СФР: 8-800-100-00-01 (бесплатно).

Фото: ОСФР