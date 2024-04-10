Безопасность спортивных мероприятий обеспечили росгвардейцы в Кузбассе

В городах Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок на региональных соревнованиях по боксу и всероссийской масштабной оздоровительной акции.

В Осинниках прошли соревнования по боксу памяти тренера Владимира Фоминых. За безопасностью участников и гостей состязания следили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка не только обеспечили покой граждан, но также поддержали юных спортсменов-земляков. Всего в соревнованиях приняли участие 68 спортсменов со всего Кузбасса.

В Прокопьевске экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность любителям оздоровительной ходьбы в рамках всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Стражи правопорядка позаботились о самочувствии участников и проконтролировали, чтобы спортивное мероприятие прошло без нарушений.

Кроме того, в масштабной спортивной акции поучаствовали и сотрудники Киселевского филиала вневедомственной охраны Росгвардии вместе со своими семьями. Трасса проходила по центральным улицам города, а хорошее настроение участникам акции создавали местные артисты и члены хореографических коллективов.

Благодаря грамотным действиям сотрудников Росгвардии спортивные мероприятия прошли без нарушений.

Фото: Росгвардия