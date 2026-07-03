В Кузбассе бульдозерист передал сотрудникам Росгвардии оружие времен Гражданской войны

В Кемеровской области сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 54-летнего жителя поселка Верх-Чебула за проявленную гражданскую сознательность.

Во время проведения работ по прокладке лесной дороги на территории Чебулинского муниципального округа мужчина обнаружил в земле предмет, сильно поврежденный коррозией. По характерным признакам он предположил, что находка является составными частями огнестрельного оружия. При осмотре также было установлено, что в магазине находились два патрона.

Понимая, что подобные предметы могут представлять опасность и подлежат передаче в правоохранительные органы, гражданин при первой возможности обратился в офис приема граждан по Чебулинскому муниципальному округу отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и добровольно выдал обнаруженную находку.

Сотрудники Росгвардии поблагодарили мужчину за ответственную гражданскую позицию. По предварительной информации, обнаруженный предмет представляет собой ствольную коробку со стволом от винтовки Мосина образца 1891 года. Предположительно, оружие относится к периоду Гражданской войны 1918-1922 годов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о передаче обнаруженного исторического образца в один из музеев.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия