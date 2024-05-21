Более 1400 путевок на санаторно-курортное лечение получили федеральные льготники в Кемеровской области в 2024 году

С начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение более 1400 граждан льготной категории, а также 232 сопровождающих их лица. На это было направлено более 60 миллионов рублей.

Путевками обеспечиваются льготные категории граждан, которые имеют право на получение государственной социальной помощи и сохранили набор социальных услуг в части предоставления путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, а в случае, когда инвалидность связана с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга, — от 24 до 42 дней.

Для получения путевки необходимо у лечащего врача оформить справку (форма 070/у). Обратиться с заявлением на предоставление путевки льготник может лично в клиентскую службу регионального Отделения СФР или МФЦ, а также онлайн на портале Госуслуг.

Проверить свой номер в очереди на санаторно-курортное лечение можно на региональной странице сайта СФР в разделе «Гражданам» — «Очередь на санаторно-курортное лечение» (нужно ввести в форму номер СНИЛС).

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото: ОФМС