Более 2 тысяч профмероприятий в сфере ветеринарии провели в 2024 году специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе

С января по декабрь 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса специалисты Россельхознадзора провели 2 115 профилактических мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарного законодательства, благодаря которым консультацию получили 1 827 хозяйствующих субъектов, еще для 16 состоялись профилактические визиты с разъяснением актуальных отраслевых вопросов. Наряду с этим в адрес аграриев объявлено 102 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора отмечает, что сложившаяся практика превентивной работы отражает эффективность принятых на федеральном уровне мер и приносит пользу всем участникам процесса. Для решения основных задач — предотвращение и уменьшение числа нарушений, устранение причин, условий и факторов, влияющих на их возникновение – ведомство регулярно повышает уровень осведомлённости о соблюдении законодательства. Так, в целях информирования через средства массовой информации размещено 170 материалов.