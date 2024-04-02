Бойцы ОМОН Росгвардии обезопасили жителей кузбасского поселка от опасной находки

В поселке Лесной Абагур в Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обезвредили гранату, найденную в частном секторе.

В вечернее время дежурному территориального управления Росгвардии поступила оперативная информация, что во время прогулки собака местной жительницы обнаружила вблизи частных домов предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. На адрес оперативно прибыли взрывотехники ОМОН «Рубеж».

На месте саперы Росгвардии предварительно установили, что предметом является боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии и может представлять угрозу для граждан. Росгвардейцы приняли решение обезвредить находку. Используя средства локализации взрыва, омоновцы транспортировали боеприпас на полигон, где он был уничтожен накладным зарядом.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву. Кроме того, на территории области продолжает действовать профилактическая операция «Оружие», в рамках которой граждане могут добровольно выдать незаконный арсенал и получить за это денежное вознаграждение. Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону.

Фото: Росгвардия