Давний выезд на полосу встречного движения привёл молодого водителя к крупному долгу

23 февраля 2022 года 18-летний житель Кузбасса на своём автомобиле ВАЗ 21120 допустил столкновение с автомобилем TOYOTAHARRIER. Позже выяснилось, что страховой полис гражданской ответственности владельца автомобиля ВАЗ истёк за три дня до произошедшего ДТП. В связи с этим хозяину повреждённой иномарки пришлось обращаться в суд с требованием возмещения причинённого ущерба.

Около двух с половиной лет назад 18-летний житель Мариинска, проезжая по одной из улиц города на своём автомобиле ВАЗ 21120, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем TOYOTA HARRIER. В результате столкновения автомобиль TOYOTA получил значительные повреждения.

После проведения экспертизы, а также сбора необходимых документов владелец иномарки обратился в суд, так как добровольно молодой человек, виновный в дорожно-транспортном происшествии, от возмещения ущерба отказывался, утверждая, что его автогражданская ответственность была застрахована.

Однако в судебном заседании доводы ответчика не подтвердились.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 февраля 2022 года. Однако в материалы дела было представлено два страховых полиса автогражданской ответственности владельца автомобиля ВАЗ. Один со сроком действия с 1 по 20 февраля 2022 года, а второй – со сроком действия также с 1 февраля 2022 года, но по 31 января 2023 года. При этом владелец ВАЗ заключил договор страхования по второму страховому полису лишь через пять дней после дорожно-транспортного происшествия.

Таким образом, с очевидностью было установлено, что гражданская ответственность владельца ВАЗ 21120 на момент ДТП не была застрахована.

В результате суд решил взыскать с мариинца, виновного в ДТП, в счёт возмещения ущерба, причинённого автомобилю TOYOTA HARRIER, около 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда по итогам рассмотрения жалобы оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд