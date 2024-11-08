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Дмитрий Конышев из Гурьевска снова поборется за 10 миллионов рублей

В пятницу 8 ноября  завершится отбор участников в команды наставников, в котором примет участие Дмитрий Конышев. Ранее комик  уже несколько раз выступал на сцене «Лиги городов» в составе команды «Чемодан», коллектив даже одержал победу во втором сезоне. Летом Дмитрий отправился на Алтай, чтобы принять участие в реалити-шоу. Там он тоже дошел до финала и забрал главный приз. После нескольких телевизионных побед, кузбассовец решил строить сольную карьеру, поэтому вернулся в шоу один: «Ощущения отличные! Я наслаждаюсь каждой минутой проведенной на этом проекте и неважно один я или с командой!»

Дмитрий признается, что в новом сезоне «Лиги городов» бросил вызов самому себе.

«Я сам! Я один! Я должен в каждом этапе удивлять, и я сделаю всё, чтобы так оно и было!»,- решительно настроен комик.

На этот раз ему бы хотелось попасть к наставнику Артёму Калайджяну! Сердце Дмитрия подсказывает, что именно он поможет раскрыть все его таланты и дойти до победы.

 

Фото: Лига городов

Общество
Гурьевск
kuzbassnews.ru
08/11/2024
Общество
Гурьевск
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