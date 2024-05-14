Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Экипаж Росгвардии вернул жительнице Анжеро-Судженска пропавшего мужа

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Даниила Шайбеля и Кирилла Александрова помог вернуться домой горожанину, которого двое суток разыскивали родственники.

В дневное время наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили информацию о пропавшем местном жителе. Экипаж Даниила Шайбеля и Кирилла Александрова на улице Балтийской обнаружили подходящего по приметам мужчину. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что 59-летним анжеросудженцом является пропавший гражданин.

По предварительным данным, ранее мужчина покинул жилище, не предупредив близких. Местная жительница попыталась найти своего супруга, но после безуспешных попыток обратилась к правоохранителям.

Стражи правопорядка передали гражданина инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
14/05/2024
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus