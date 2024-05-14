Экипаж Росгвардии вернул жительнице Анжеро-Судженска пропавшего мужа

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Даниила Шайбеля и Кирилла Александрова помог вернуться домой горожанину, которого двое суток разыскивали родственники.

В дневное время наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили информацию о пропавшем местном жителе. Экипаж Даниила Шайбеля и Кирилла Александрова на улице Балтийской обнаружили подходящего по приметам мужчину. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что 59-летним анжеросудженцом является пропавший гражданин.

По предварительным данным, ранее мужчина покинул жилище, не предупредив близких. Местная жительница попыталась найти своего супруга, но после безуспешных попыток обратилась к правоохранителям.

Стражи правопорядка передали гражданина инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия