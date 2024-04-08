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Экспорт мороженого в Китайскую Народную Республику

После двухлетнего перерыва молочное предприятие Кемеровской области-Кузбасса АО «Новокузнецкий хладокомбинат» возобновило поставки мороженого в  Китайскую Народную Республику. Подконтрольная продукция прошла лабораторные исследования на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям национальных стандартов КНР.

Отгрузка мороженого осуществлялась под надзором сотрудников Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, с оформлением международного ветеринарного сертификата формы 5d и согласованного ветеринарного сертификата установленной формы.

Первая партия мороженого направлена в КНР автомобильным транспортом, груз успешно прошел автомобильный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия. 

Общество
kuzbassnews.ru
08/04/2024
Общество
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