Экспорт мороженого в Китайскую Народную Республику

После двухлетнего перерыва молочное предприятие Кемеровской области-Кузбасса АО «Новокузнецкий хладокомбинат» возобновило поставки мороженого в Китайскую Народную Республику. Подконтрольная продукция прошла лабораторные исследования на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям национальных стандартов КНР.

Отгрузка мороженого осуществлялась под надзором сотрудников Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, с оформлением международного ветеринарного сертификата формы 5d и согласованного ветеринарного сертификата установленной формы.

Первая партия мороженого направлена в КНР автомобильным транспортом, груз успешно прошел автомобильный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия.