Фольклорная программа «Живая традиция народных промыслов» прошла в Тяжине

Специалисты центра национальных культур рассказали пятиклассникам Тяжинской средней школы № 3 о прошлом и настоящем российских ремесел. Ребята проявили интерес к ткачеству, прядению, вышиванию, кузнечному делу, берестяному промыслу и гончарному ремеслу.

Гостем программы стал кузнец Евгений Викторович Егошин. Он поделился с ребятами секретами ремесла, показал разные варианты ковки металла. Мальчишки и девчонки с удовольствием приняли участие в мастер-классе по кузнечному ремеслу. Школьники попробовали сами поработать с железом, нагревали его в специальной печи – горне, загибали заготовки молотком, превращая их в красивые кованые изгибы.