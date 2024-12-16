Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса выступит с новогодним гастрольным туром в Китае

Ведущий симфонический коллектив Кузбасса по приглашению китайской стороны даст 19 концертов в крупнейших залах и арт-центрах Китайской Народной Республики. В исполнении сибирских музыкантов под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов, профессора Центральной Пекинской консерватории Тао Линя прозвучат произведения Чайковского и Штрауса.

Гастрольный тур стартует 19 декабря в Пекине, затем оркестр посетит города Сучжоу, Чэнду, Шанхай, Няньин, Фучжоу, Чанша и другие. Всего в гастрольной карте — 12 городов Китайской Народной Республики.

В Шанхае, крупнейшем финансовом и культурном центре Китая, Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса даст пять концертов. В Новый год артисты выступят с двумя концертами в «зеленой» столице Китая — городе Наньнин. Заключительное выступление состоится в Пекине. На родину Губернаторский симфонический оркестр вернется 8 января.

Напомним, кузбасский симфонический коллектив с 2000 года регулярно гастролирует по городам Китайской Народной Республики и уже обрел своих почитателей и поклонников в Поднебесной. В свою очередь молодые талантливые исполнители из Китая не раз выступали на сцене филармонии в программах с оркестром.
 
В этот раз гастроли пройдут на стыке двух знаменательных событий: завершения Года культуры Китая в России и начала Года культуры России в Китае.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Культура
kuzbassnews.ru
16/12/2024
Культура
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus